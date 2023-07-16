حميميم: انتهاكات "التحالف الدولي" الجوية في سوريا تشكل خطرا على الطيران المدني

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات عدم التصادم 12 مرة خلال اليوم الأخير.

وقال غورينوف: "تم تسجيل 12 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم من جانب ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، تتعلق برحلات جوية لطائرات بدون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

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وأكد أنه في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، سجلت ثلاث خروقات للأجواء السورية من قبل طائرتين مقاتلتين "إف-16" وطائرة استطلاع MS-12V تابعة لـ"التحالف".

وأكد أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

وأضاف أنه خلال اليوم الماضي في منطقة وقف التصعيد في إدلب، سُجّل قصفان من قبل جماعتي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابيتين، قصف واحد في محافظة اللاذقية، وقصف آخر في إدلب. وأسفر القصف عن إصابة جندي سوري.

المصدر: RT