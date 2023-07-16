المكسيك.. مقتل صحفي ثان خلال أسبوع وسط تصاعد عنف العصابات

أعلنت المكسيك ولجنة حماية الصحفيين مقتل صحفي آخر في المكسيك يوم السبت، ليضاف إلى قائمة طويلة من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم خلال حرب الحكومة على عصابات المخدرات في البلاد.

وأكد المسؤولون ومنظمة "آرتكل 19" الحقوقية مقتل نيلسون ماتوس بالرصاص على أطراف أكابولكو جنوب غرب المكسيك.

وعمل ماتوس مديرا لمؤسسة "لو ريال دي غويريرو" التي غطت العنف المتصاعد في ولاية غويرير المكسيكية.

ووفقا لمنظمة "آرتكل 19" نجا ماتوس من محاولة اغتيال عام 2019، وأعلنت السلطات فتح تحقيق في عملية القتل.

وتأتي وفاة ماتوس بعد أسبوع واحد فقط من مقتل صحفي آخر غرب المكسيك، وهو أمر قالت لجنة حماية الصحفيين إنه "يسلط الضوء على أزمة العنف المميت والإفلات من العقاب التي لا تزال تعصف بالصحافة المكسيكية".

#Mundo | El periodista mexicano Nelson Matos muere asesinado por sicarios



📲Lea la nota>> https://t.co/HiezpgnktJpic.twitter.com/3F3Zyhwyjv — EL DEBER (@grupoeldeber) July 16, 2023

وتؤكد الوفاة وجود ارتفاع مثير للقلق في مقتل الصحفيين في المكسيك والحصيلة التي ألحقتها حرب المخدرات المكثفة في البلاد على غرف الأخبار المحلية، والتي غالبا ما تقدم تقارير ميكروسكوبية أكثر عن العنف، ولم تكن مؤسسة ماتوس الإخبارية استثناء في ذلك.

واشتهرت مدينة أكابولكو الساحلية بمنتجعاتها الشاطئية، لكنها تحولت على نحو متزايد إلى مركز للعنف.

وخلال السنوات الخمس الماضية وحدها، وثقت لجنة حماية الصحفيين مقتل ما لا يقل عن 52 صحفيا في المكسيك.

المصدر: أ ب