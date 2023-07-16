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استخباراتي أمريكي سابق يقارن بين استقبال دول العالم للافروف بحرارة ولبلينكن ببرودة ويذكر السبب!

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استخباراتي أمريكي سابق يقارن بين استقبال دول العالم للافروف بحرارة ولبلينكن ببرودة ويذكر السبب!
AFP
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصل مطار ميلكور ندادي الدولي في بوجمبورا يوم الـ 30 من مايو 2023. للمشاركة في اجتماع ثنائي مع وزير خارجية بوروندي والتعاون الدولي ألبرت نشينغيرو. صورة تعبيرية
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قارن ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بين استقبال دول الجوار لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشار ريتر عبر "يوتيوب"، إلى أن "لافروف دائما ما يحظى بترحيب حار من قبل حلفاء روسيا وأصدقائها، الذي يسعدون برؤيته ويستقبلونه كأحد نجوم الروك".

وضرب مثالا عمليا قائلا: "إذا نظرت إلى الوفود التي تكون في انتظار لافروف في مطارات العواصم الدولية، فلن تجد بينهم أي شخص برتبة متدنية، لكن هذا الأمر حصل مع بلينكن عند زيارته إلى الصين"، مشبها رحلات لافروف الدولية بأنها تشبه "جولات نجوم موسيقى الروك العالمية التي تحظى باستقبال جماهيري كبير".

وخلص ريتر إلى أن هذا الفارق في حفاوة الترحيب بين لافروف وبلينكن، نابع من تعامل موسكو باحترام مع جميع دول العالم.

المصدر: نوفوستي

 

 

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