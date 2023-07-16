الدفاع الروسية تسجل انتهاكا لوقف إطلاق النار في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تسجبل انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة مسؤولية وعمل قوات حفظ السلام الروسية بإقليم ناغورني قره باغ.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الانتهاك تم تسجيله في حي عسكران، واتضح بعد ذلك أن لا إصابات في هذه الحادثة.

وأضافت الدفاع الروسية: "تجري قيادة وحدة حفظ السلام الروسية تحقيقا مشتركا مع الجانبين الأذربيجاني والأرمني فيما يتعلق بالحادث".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأرمنية أن الجانب الأذربيجاني ينشر معلومات مضلّلة بأن وحدات من القوات المسلحة الأرمينية فتحت النار في الساعة 2.30 صباحا باتجاه المواقع الأذربيجانية في الجزء الجنوبي الغربي من الحدود.

بدورها، صرّحت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات الأرمينية أطلقت النيران من الأسلحة الخفيفة باتجاه مستوطنة غاراغاتش في منطقة ساداراك بجمهورية ناختشيفان ذات الحكم الذاتي وأن العسكريين الأذربيجانيين اتخذوا "تدابير رد مناسبة في هذا الاتجاه".

المصدر: RT