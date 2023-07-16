وسائل إعلام: مرتزق أمريكي يعود إلى أوكرانيا بعد أن أطلقت روسيا سراحه

أعلن المرتزق الأمريكي، ألكسندر دريوك، الذي أسره الجيش الروسي وتم إطلاق سراحه لاحقا، أنه عاد إلى أوكرانيا لمواصلة مساعدة كييف، لكنه لا يخطط للاقتراب من المواقع الروسية.

وذكرت تقارير ABC News أن: "دريوك عاد إلى أوكرانيا للمساعدة في المجهود العسكري".

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وأشارت إلى أن دريوك "يعمل على تقديم المساعدة الإنسانية"، لكنه "لا يريد الاقتراب بشكل كبير من الخطوط الروسية".

ونقلت القناة كلمات المرتزق نفسه: "أعتقد أنني حصلت على فرصة ثانية وحيدة". وأضاف أنه إذا تم القبض عليه مرة أخرى، فسوف يختفي.

وذكرت صحيفة "التلغراف" في يونيو 2022 أن الجيش الروسي ألقى القبض على عضوين سابقين في الجيش الأمريكي في معارك بالقرب من مقاطعة خاركوف. واتضح أنهم ألكسندر دريوك، الذي خدم في العراق، وآندي هيون. وأمضى كلاهما 105 أيام في الأسر وتم إطلاق سراحهما لاحقا في تبادل لأسرى الحرب بمساعدة السعودية وتركيا.

المصدر: نوفوستي