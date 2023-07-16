بصحبة والدة جندي أسير لدى "حماس".. هرتسوغ يتوجه في زيارة رسمية إلى واشنطن

يتوجه رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأمريكيين ويصطحب معه والدة الجندي الأسير لدى "حماس" هدار غولدين، ويلقي كلمة في الكونغرس.

وأشار بيان مكتب الرئيس هرتسوغ، إلى أن خطاب الأخير في الكونغرس سيتناول "التهديدات الإيرانية" وأن الدعوة جاءت من الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي وسط توتّر في العلاقة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي الوقت الذي لا يزال فيه بايدن يمتنع عن دعوة نتنياهو رسميا إلى البيت الأبيض لإجراء المحادثات الدورية.

ولفت بيان مكتب هرتسوغ إلى أن الغرض من هذه الزيارة الدبلوماسية هو تعزيز العلاقات والشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبما يعكس العلاقات العميقة بينهما، وبدعوة من بيلوسي والرئيس الحالي لمجلس النواب كيفن مكارثي، وتعتبر ثاني زيارة يقوم بها هرتسوغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ توليه منصبه.

وفي إطار الزيارة إلى واشنطن العاصمة، يلقي هرتسوغ كلمة أمام جلسة خاصة مشتركة للكونغرس الأمريكي تنعقد بمناسبة الذكرى الـ75 لاستقلال دولة إسرائيل.

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وسيلتقي مع بايدن في البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يناقش الطرفان سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، سيعقد هرتسوغ اجتماعات أخرى مع كبار مسؤولي الإدارة.

وقال هرتسوغ قبل الزيارة: "الولايات المتحدة هي أقرب وأهم صديق وشريك لإسرائيل. العلاقة بينهما فريدة من نوعها في قوتها، مما جعلها، بحق، تحالفا لا يمكن التغلب عليه".

المصدر: RT