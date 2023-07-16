رئيس حزب الحرية النمساوي يطالب بأخذ رأي الشعب فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا

أعلن رئيس حزب الحرية النمساوي، هربرت كيكل، أنه يجب أن يكون لشعب النمسا رأي في قضايا مثل العقوبات ضد روسيا وحياد البلاد.

وقال كيكل على "فيسبوك": "إذا سار كل شيء وفقا لإرادة الشعب، فلن تكون أنت، يا كارل نيهامر، المستشار الفيدرالي".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى انتخابات مبكرة حتى يتمكن شعب النمسا من تقرير مستقبل بلاده.

وشدد على أنه "بنفس الطريقة، يجب أن يكون للناس رأي في القضايا الحاسمة مثل الحياد والعقوبات ضد روسيا وغيرها من القضايا الهامة المتعلقة بالسياسة الأمنية".

وطالبت، داغمار بيلاكوفيتش نائبة كيكل في وقت سابق الحكومة برفع العقوبات عن روسيا وكبح التضخم الناجم عنها، والذي ينعكس على النمساويين بالدرجة الأولى.

المصدر: نوفوستي