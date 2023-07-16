الولايات المتحدة تعرب عن استعدادها لاحتمال عدم تمديد روسيا صفقة الحبوب

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن واشنطن مستعدة لاحتمال عدم تجديد روسيا لمبادرة الحبوب في البحر الأسود لفترة جديدة، وتعمل عن كثب مع كييف حول هذه القضية.

وقال سوليفان، ردا على سؤال حول احتمالات قيام موسكو بتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تنتهي في 17 يوليو: "من المحتمل أن تنسحب روسيا منها، ومن المحتمل أن تستمر فيها".

وأضاف: "هذا هو الخيار الذي يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذه. ونحن مستعدون لأي تطور للأحداث ونتعاون بشكل وثيق مع الأوكرانيين بشأن هذه القضية".

المصدر: تاس