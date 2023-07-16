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الجيش الإسرائيلي: اعتقال منفذ عملية تقوع جنوب بيت لحم

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه "اعتقل مطلق النار عند مفترق تقوع جنوب بيت لحم"، والتي أدت إلى إصابة 3 أشخاص أحدهم بحالة حرجة.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أولي إن "قوات جيش الدفاع وحرس الحدود اعتقلت بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك المخرب المشتبه في تنفيذ عملية إطلاق النار التخريبية قرب بيت لحم في وقت سابق اليوم".

وكان الجيش الإسرائيلي أغلق عددا من مداخل بيت لحم وبلداتها عقب العملية التي فر منفذها فور وقوعها.

وأصيب رجل وفتاتان بإطلاق النار، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إصابة الرجل خطيرة.

المصدر: RT

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