"واشنطن بوست" تكشف سبب عجز المدرعات الغربية على جبهة القتال

أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن حقول الألغام الروسية كشفت مدى عجز وضعف الدبابات وناقلات الجنود المدرعة التي وردتها دول الناتو إلى أوكرانيا.

وكتبت الصحيفة في مقالتها: "كشفت المعارك في حقول الألغام عن ضعف ناقلات الجند المدرعة والدبابات - خاصة المركبات القتالية الأمريكية برادلي ودبابات ليوبارد الألمانية التي وصلت مؤخرا – والتي تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه واعتبروها بمثابة وسيلة الحسم بالنسبة لأوكرانيا".

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وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن العديد من المركبات المدرعة تنفجر بواسطة الألغام الروسية، وهو ما يخلق تكدس مجموعة من المعدات في مكان واحد، ونتيجة لذلك تصبح هدفا سهلا للمروحيات والصواريخ المضادة للدبابات الروسية.

وشددت المقالة على أن معدات إزالة الألغام لا تجلب فائدة كبيرة للقوات الأوكرانية، لأن الجيش الروسي يستهدف هذه المعدات في المقام الأول، وبالتالي يقل احتمال استخدام العسكريين الأوكرانيين لها.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

المصدر: نوفوستي