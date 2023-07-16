 
مباشر

الجيش السوداني: منفتحون على أي مبادرة جادة لوقف الحرب

أخبار العالم

الجيش السوداني: منفتحون على أي مبادرة جادة لوقف الحرب
Legion-Media Zoonar GmbH RM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voxn

أعلن نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي أن الجيش منفتح على أي مبادرة جادة لوقف الحرب تضمن الحفاظ على السيادة الوطني.

وأكد كباشي أن التآمر على البلاد كبير والقوات المسلحة تقوم بواجبها الدستوري.

إقرأ المزيد
قوات الدعم السريع تعلن تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح
قوات الدعم السريع تعلن تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح

وأضاف: "ندعم الحوار السياسي الموسع والشامل والمبادرة السعودية الأمريكية متقدمة".

وأشار إلى أن الجيش يدعم الحوار الذي يفضي لتشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية تهيئة للانتخابات.

وشدد على أن السودان يحتاج إلى جهود وطنية ومساندة خارجية لإعمار ما دمرته الحرب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا