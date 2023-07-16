الجيش السوداني: منفتحون على أي مبادرة جادة لوقف الحرب

أعلن نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي أن الجيش منفتح على أي مبادرة جادة لوقف الحرب تضمن الحفاظ على السيادة الوطني.

وأكد كباشي أن التآمر على البلاد كبير والقوات المسلحة تقوم بواجبها الدستوري.

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وأضاف: "ندعم الحوار السياسي الموسع والشامل والمبادرة السعودية الأمريكية متقدمة".

وأشار إلى أن الجيش يدعم الحوار الذي يفضي لتشكيل حكومة مدنية تقود المرحلة الانتقالية تهيئة للانتخابات.

وشدد على أن السودان يحتاج إلى جهود وطنية ومساندة خارجية لإعمار ما دمرته الحرب.

المصدر: RT