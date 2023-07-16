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قوات الدعم السريع تعلن تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح

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قوات الدعم السريع تعلن تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح
AFP
العلم السوداني - أرشيف
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أعلن المكتب التنفيذي لقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح.

وقال المكتب في بيانه: "التزاما بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظرا إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة، تم إصدار قرار تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح برئاسة الأستاذ يوسف عزت". 

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وأكد أن مهام اللجنة عقد مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة والسبيل الأمثل للوصول لحل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية.

المصدر: RT

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