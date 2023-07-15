"سي إن إن": وزيرة الخزانة الأمريكية تناولت "بنهم" فطرا مهلوسا خلال زيارتها للصين

تناولت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، 4 وجبات متنوعة من الفطر المعروف بآثاره المهلوسة خلال زيارتها للصين.

وقالت القناة أن يلين زارت فور هبوطها في الصين أحد المطاعم المتخصصة في مأكولات محافظة يوننان الصينية.

وأشارت إلى أن "نقاشا ساخنا بدأ حول الطلبات المتكررة لطبق من الفطر من نوع تسيان شو تسين".

وذكرت القناة أن يلين طلبت أربع وجبات من الفطر الذي يسبب الهلوسة. وفي الوقت نفسه، أكدت مساعدتها هذه الحقيقة، وقالت إنها "أحبت حقا" الطبق.

المصدر: RT