ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن انخفاض مستوى دعم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي والمساعدة العسكرية المقدمة لكييف في بعض دول أوروبا يهدد بمشاكل للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وأشارت الصحيفة إلى ذلك نقلاً عن بيانات لاستطلاعات الرأي التي أجرتها خدمة علوم الاجتماع

"Eurobarometer" ومركز "Pew" للأبحاث.

إقرأ المزيد

ولفتت الصحيفة إلى أن نتائج الاستطلاع تدلل على وجود "قدر لا بأس به من المشاكل الناشئة بالنسبة للحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وذلك على طريق الحفاظ على الوحدة في مسألة تقديم الدعم لأوكرانيا".

وأظهرت دراسة Eurobarometer التي أجريت في مايو ويونيو من هذا العام، أن نسبة 28% فقط من المشاركين في دول الاتحاد الأوروبي يؤيدون بصورة تامة دفع ثمن شراء المعدات العسكرية والذخيرة لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تشير الخدمة الاستقصائية لعلوم الاجتماع إلى أن نسبة 88% من مواطني الاتحاد الأوروبي يدعمون بشكل كامل مسألة تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إنّه لا يأخذ في الاعتبار رفض قمة الناتو دعوة كييف للانضمام إلى الحلف فيما يتعلق برغبة الكتلة في استغلال هذه اللحظة لـ"المساومة مع روسيا".

ووفقا له، فإن هذه النظرية، التي عبّر عنها الرئيس زيلينسكي، تدحضها تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: Gazeta.ru