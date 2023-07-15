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مقتل عنصر من الدرك و4 مدنيين بهجوم في النيجر

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مقتل عنصر من الدرك و4 مدنيين بهجوم في النيجر
Globallookpress Kay Nietfeld
نيامي- النيجر
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أعلن الجيش النيجيري السبت مقتل عنصر من الدرك و4 مدنيين في "هجوم إرهابي معقد" على الطريق بين تورودي وماكالوندي في منطقة تيلابيري قرب بوركينا فاسو.

 وقال الجيش في بيان: "بعد ظهر يوم 14 يوليو 2023، حوالي الساعة 13.40 بالتوقيت المحلي، كانت مفرزة من الدرك الوطني في مهمة مرافقة قافلة بين تورودي وماكالوندي هدفا لهجوم إرهابي معقّد".

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وقُتل في الهجوم 5 أشخاص هم دركي و4 مدنيين، وأصيب 19 شخصا هم 7 من الدرك و5 عسكريين و7 مدنيين تم نقلهم إلى نيامي، بحسب المصدر نفسه.

وأكد الجيش أنه "في صفوف العدو، قُتل إرهابيان" بعد "رد نشط" من القوات المسلحة.

وصادرت القوات النيجرية 5 دراجات نارية وبندقيتين من طراز كلاشنيكوف وجهاز لاسلكي.

وأفادت مصادر إنسانية والسلطات المحلية الأربعاء أن أكثر من 10800 شخص، بينهم نساء وأطفال من عشرات القرى في المنطقة، فروا من منازلهم منذ مطلع يوليو بعد "أعمال عنف" ارتكبها مسلحون.

المصدر: ا ف ب

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