الولايات المتحدة.. 4 قتلى في إطلاق نار والشرطة تواصل البحث عن مشتبه به مسلح وخطير (صور)

قالت وسائل إعلام أمريكية إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في إطلاق نار في هامبتون بولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة.

وذكرت أن المطاردة استمرت بعد ظهر يوم السبت لمشتبه به يدعى أندريه لونغمور الذي تبحث عنه السلطات بعد إطلاقه النار على أربعة أشخاص.

وخلال مؤتمر صحفي، دعا عمدة مقاطعة هنري ريغينالد ب. سكاندريت، وسائل الإعلام للاتصال برقم 911 إذا تم رصد لونغمور، 40 عاما، لأنه معروف بأنه "مسلح وخطير".

وقال سكاندريت إنه تم عرض مكافأة قدرها 10 آلاف دولار مقابل القبض على المشتبه به.

وأضاف: "أينما كنت سوف نطاردك في أي حفرة قد تكون مقيما فيها ونرميك في السجن".

“Wherever you are, we will hunt you down!”



Law enforcement in #Hampton, Georgia give update on manhunt for Andre Longmore, man suspected of killing 4 people. @livenowfoxpic.twitter.com/fZRDpaWwxV — Josh Breslow (@JoshBreslowTV) July 15, 2023

وأفادت شبكة "cbs" الأمريكية بأن الجدول الزمني للأحداث غير واضح، لكن الوضع تكشّف حوالي الساعة 10:45 صباحا يوم السبت في منطقة دوجوود ليكس في هامبتون بجورجيا، وفقا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في حكومة مقاطعة هنري.

إلى ذلك، أوضح رئيس شرطة هامبتون جيمس تورنر، أن الدافع غير معروف، مشيرا إلى أن جرائم القتل الأربع حدثت في مواقع مختلفة، وأن المشتبه به من سكان مدينة هامبتون.

وبين تورنر أنه من غير المعروف أيضا ما إذا كان المشتبه به على صلة بالضحايا.

وبحسب تورنر، كان جميع القتلى الأربعة بالغين ثلاثة رجال وامرأة، قائلا إن أسماءهم لن يتم الإفراج عنها حتى يتم إخطار أسرهم.

إلى ذلك، كشفت السلطات أن المشتبه به معروف بقيادة سيارة "جي إم إيه أكاديا" 2017 سوداء اللون تحمل لوحة ترخيص "DHF756".

At least 4 dead following active shooter situation in Henry County. Suspect identified as Andrew Longmore. Shooting happened in the Dogwood Lakes subdivision of Hampton. He was last seen in a black 2017 GMC Arcadia with a tag number of DHF756.https://t.co/WqPuydcMrupic.twitter.com/xfKU0neg4y — Fox3 Now (@fox3news) July 15, 2023

A massive manhunt is underway for Andre Longmore, who is believed to be the gunman who opened fire Saturday morning, killing four people. He is believed to be driving a black 2017 GMC Acadia with Georgia tag DHF796. MORE: https://t.co/Sly7HtOVf6pic.twitter.com/FVdkeh8ucq — Fox3 Now (@fox3news) July 15, 2023

المصدر: وسائل إعلام أمريكية