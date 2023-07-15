بينما نتنياهو في المشفى.. نحو 384 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضده ويحمّلون غالانت مسؤولية انقسام الجيش

شهدت إسرائيل احتجاجات حاشدة، للأسبوع الـ28 على التوالي، شارك فيها أكثر من 384 ألف متظاهر، وهدد منظمو الاحتجاجات بالتصعيد اذا لم تتراجع حكومة نتنياهو عن التعديلات القضائية.

وأغلق متظاهرون شبكة شوارع "أيالون" في تل أبيب، وهي شبكة الشوارع المركزية وغالبا ما تكون مزدحمة، ثم أعادوا فتحها أمام حركة السير بعد وقت قصير. ولاحقا أغلق المتظاهرون شمال "أيالون" في كلا الاتجاهين، ودارت مواجهات واعتقلت الشرطة 26 متظاهرا.

وخلال الاشتباكات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في تل أبيب التي تظاهر بها عند مفرق كابلان نحو 180 ألف متظاهر.

وفي القدس، تجمع الآلاف أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على ما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية بالرغم من أنه سيبيت الليلة في مشفى تل هاشومير إثر وعكة صحية ألمت به. ونظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا وبئر السبع ومدن أخرى.

ووصف منظمو الاحتجاجات الأسبوع الوشيك بالأكثر حساسية، فيما أعلنوا عن تأجيل تصعيد احتجاجاتهم إلى يوم الثلاثاء بعدما كان من المقرر أن يكون ذلك الاثنين.

ومن المزمع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات بدءا من يوم الثلاثاء القادم على أن تمتد لمدة أسبوع كامل رفضا للتشريعات ضد جهاز القضاء؛ حسبما أفاد منظمو الاحتجاجات.

واعتبر منظمو الاحتجاجات أن "الأيام العشرة القادمة ستكون الأكثر حساسية منذ بدء الاحتجاجات"، مشيرين إلى أن "هذا صراع لا بد من الفوز به".

وحمل المنظمون وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مسؤولية انقسام الجيش بعدما قال إن الدعوات المتصاعدة في إسرائيل لرفض الخدمة العسكرية "خطيرة"، وتمثل "جائزة لأعدائنا"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن غالانت خلال إحدى الفعاليات العسكرية.

وجاءت تصريحاته هذه تزامناً مع تزايد الدعوات لرفض الخدمة العسكرية، رداً على تمرير الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تشريعات تحد من سلطات القضاء، والتي تطلق عليها المعارضة “الانقلاب القضائي”، بحسبما ذكرته وكالة الأناضول.

وأضاف: “الدعوات التي تُسمع هذه الأيام لتشجيع رفض الخدمة وإنهاء تطوع جنود الاحتياط تهدد وحدة الصفوف وخطيرة، وهي بمثابة جائزة لأعدائنا”.

كما دعا "الشخصيات العامة من اليمين واليسار إلى ترك السياسة خارج الجيش"، واعتبر أن رفض الخدمة العسكرية "يضر بأمن إسرائيل وجيشها"، الذي قال إنه "أداة الحماية التي تمنح الحياة لإسرائيل". وختم: "ليس لدينا جيش آخر نعتمد عليه (…) علينا أن نتأكد من إبقائه موحداً وإبعاده عن أي خلاف".

المصدر " I24 + RT