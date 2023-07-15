ممنوع الدخول.. مجلة بريطانية تنشر صورة كاريكاتورية لبايدن يمنع زيلينسكي من الانضمام لحلف الناتو

نشرت مجلة "The Week" البريطانية في عددها الصادر يوم السبت، صورة كاريكاتورية للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يمنع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي من دخول نادي حلف الناتو.

وعنونت المجلة الصورة "ضربة لأوكرانيا: ممنوع الدخول لنادي الناتو".

وتبددت تطلعات أوكرانيا للانضمام للناتو وسط غياب الإجماع بين الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي اعتبر رئيسها جو بايدن أن كييف "غير مستعدة للعضوية في هذا التوقيت".

وفي المقابل تعهد بايدن بعدم التخلي عن دعم أوكرانيا، حيث قال "سنساعد أوكرانيا على بناء قدرات عسكرية قوية برا وبحرا وجوا، والضمانات طويلة الأمد تركز على دعم أوكرانيا".

وأضاف: "أعضاء مجموعة السبع أطلقوا إعلانا مشتركا لدعم أوكرانيا لنظهر أن دعمنا سيبقى طويلا في المستقبل، وهذا المسار سيبدأ، وسنساعد أوكرانيا على بناء قدرات دفاعية قوية في الأرض والبحر والجو".

هذا ولم يعلن الحلف صراحة موعدا لقبول أوكرانيا في صفوفه لكن ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو اقترح على الدول الأعضاء إعفاء أوكرانيا من إجراءات "خطة عمل نيل العضوية" لتسريع انضمامها للحلف مستقبلا.

وفي وقت سابق، انتقد زيلينسكي "تردد الناتو وضعفه" في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته، معتبرا "عدم تحديد إطار زمني لعضوية أوكرانيا في الناتو أمرا غير مسبوق وسخيفا".

المصدر: مجلة "The Week" البريطانية