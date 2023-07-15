على مضض.. بابا الفاتيكان يصادق على تعيين بكين لأسقف من دون موافقته

أعلن الفاتيكان مصادقة البابا فرنسيس على تعيين بكين لأسقف شنغهاي الجديد أكبر أبرشية كاثوليكية بالبلاد "مبديا أسفه لهذا القرار الأحادي المتعارض مع اتفاق تاريخي ينص على عملية مشتركة".

وقال الفاتيكان في بيان له اليوم السبت إن "الحبر الأعظم عيّن أسقف شنغهاي في الصين القارية المونسنيور جوزيبي شين بين، عبر نقله من أبرشية هيمن المجاورة".

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تجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر 2022 جدّد الفاتيكان والصين لمدة عامين اتفاقهما التاريخي الموقع في 2018 بشأن قضية تعيين أساقفة في الصين، على خلفية توتر حول أوضاع الكاثوليك في البلاد.

وفي نهاية نوفمبر أكد الفاتيكان أنه "فوجىء" و"أسف" بعد تعيين أسقف في أبرشية في الصين لم يعترف به الكرسي الرسولي، معتبرا أن ذلك ينتهك اتفاقية 2018 التي تم تجديدها مرة أولى في عام 2020.

ثم قرّرت بكين تعيين المونسنيور شين بين في شنغهاي بدون أي استشارة.

وتهدف الاتفاقية بين الجانبين والتي لم يكشف عن مضمونها، إلى توحيد الكاثوليك الصينيين المنقسمين بين الكنائس الرسمية والسريّة، مع منح البابا الكلمة الأخيرة في تعيين الأساقفة.

المصدر: أ ف ب