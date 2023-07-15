وسائل إعلام: منظم الاحتجاج في ستوكهولم يرفض حرق التوراة والإنجيل ويعتبره غير مقبول

أفادت صحيفة Folkbladet بأن الرجل الذي خطط لعملية حرق، التوراة والإنجيل، أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، لم يقم بذلك، وبدلا من ذلك أكد الرجل على عدم شرعية مثل هذه الأعمال.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أمس الجمعة أن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما حصل على تصريح من الجهات الأمنية لحرق التوراة والإنجيل.

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وقال الرجل إن الإجراء الذي خطط له جاء ردا على حرق القرآن الكريم في العاصمة السويدية الذي حدث في وقت سابق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بدلا من حرق التوراة والإنجيل، قام الرجل بمظاهرة هادئة أكد فيها عدم جواز حرق الكتب المقدسة.

وأضاف الرجل: "هذا العمل ضد حرق القرآن، وأنا لن أحرق الكتب المقدسة، لا أحد يجب أن يفعل ذلك".

ونقلت صحيفة Sweden Posts أيضا عن الرجل قوله: "أنا مسلم. نحن لا نحرق الكتب المقدسة، لست بحاجة إلى ولاعة".

المصدر: نوفوستي