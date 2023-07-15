لافروف مفتتحا القنصلية الروسية في بوكيت: سنوسع وجودنا الدبلوماسي في جنوب شرق آسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تعتزم توسيع وجودها الدبلوماسي في دول جنوب شرق آسيا.

جاء هذا التصريح خلال حفل افتتاح القنصلية العامة الروسية في مجمع Royal Phuket Marina بمدينة بوكيت السياحية في جنوب تايلاند اليوم السبت، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلاند دون براماتفيني ومسؤولين آخرين من البلدين.

وقال لافروف: "يعد حفل افتتاح القنصلية الروسية الدائمة في بوكيت اليوم خطوة مهمة للغاية، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنها ليست الخطوة الأخيرة في توسيع الوجود الدبلوماسي الروسي في جنوب شرق آسيا.. نخطط لفتح بعثات دبلوماسية إضافية في دول صديقة أخرى في المنطقة".

وأشار لافروف إلى أن "تايلاند توفر ظروفا جيدة للمواطنين الروس المقيمين فيها وستعمل القنصلية العامة في بوكيت على تلبية احتياجاتهم وضمان مصالحهم".

ونشرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقاطع فيديو لحفل افتتاح القنصلية، حيث أدت فرقة نسائية تايلاندية رقصة على أنغام الأغنية الروسية الشهيرة "بارينيا" ("سيدة").

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وقبل مراسم افتتاح القنصلية عقد لافروف وبراماتفيني محادثات، قال الوزير الروسي إنها تناولت بين أمور أخرى، إمكانية استخدام بطاقات نظام الدفع "مير" الروسي في أراضي تايلاند.

المصدر: وكالات