 
مباشر

مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو واشنطن لإبرام اتفاق شامل مع بوتين بشأن أوكرانيا

أخبار العالم

مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو واشنطن لإبرام اتفاق شامل مع بوتين بشأن أوكرانيا
Globallookpress Ron Sachs - CNP
المرشح للرئاسة الأمريكية، فيفيك راماسوامي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vorx

أكد المرشح للرئاسة الأمريكية، فيفيك راماسوامي، أنه يتعين على الولايات المتحدة إبرام اتفاق مع القيادة الروسية حول رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

وقال راماسوامي: "علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع بوتين لتجميد الحدود الحالية، وأن أوكرانيا لن تنضم إلى "الناتو" أبدا".

وأشار إلى أنه في هذه الحالة، يجب على موسكو التخلي عن تعزيز علاقاتها مع بكين.

وأكد أنه يجب على واشنطن أيضا زيادة التعاون التجاري مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا