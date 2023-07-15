مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو واشنطن لإبرام اتفاق شامل مع بوتين بشأن أوكرانيا

أكد المرشح للرئاسة الأمريكية، فيفيك راماسوامي، أنه يتعين على الولايات المتحدة إبرام اتفاق مع القيادة الروسية حول رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

وقال راماسوامي: "علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع بوتين لتجميد الحدود الحالية، وأن أوكرانيا لن تنضم إلى "الناتو" أبدا".

وأشار إلى أنه في هذه الحالة، يجب على موسكو التخلي عن تعزيز علاقاتها مع بكين.

وأكد أنه يجب على واشنطن أيضا زيادة التعاون التجاري مع روسيا.

المصدر: نوفوستي