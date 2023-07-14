بيربوك: المفاوضات جارية لإنهاء النزاع في أوكرانيا وأشارك فيها بشكل مكثف يوميا

أفادت صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung بأن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قالت إن المفاوضات جارية لإنهاء النزاع في أوكرانيا وتشارك فيها بشكل مكثف كل يوم.

وقالت الصحيفة أن بيربوك تحدثت أمس الجمعة في منتدى للقراء في مدينة كيمنتس بألمانيا، مع فلاديمير كليتشكو، شقيق عمدة كييف، فيتالي كليتشكو. وعندما سأل الحضور عن الموعد المناسب لمفاوضات السلام، قالت الوزيرة إنها "تجريها كل يوم".

وأضافت أن إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا لا تتعارض مع البحث عن حل سلمي، فالحديث لا يدور "إما حول الأسلحة أو حول المفاوضات"، بل يتم في حول الأمرين في وقت واحد.

المصدر: نوفوستي