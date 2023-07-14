صحيفة: وزير الدفاع البريطاني يفكر باعتزال السياسة في الخريف المقبل

أفادت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادر حكومية بأن وزير الدفاع البريطاني بن والاس يدرس ترك منصبه واعتزال السياسة في الخريف المقبل.

وتشير الصحيفة إلى أن استقالة والاس المحتملة مرتبطة بخطط رئيس الوزراء ريشي سوناك لإدخال تعديلات على فريقه قبل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجري قبل نهاية عام 2024.

وحسب الصحيفة، فإن من بين العوامل التي قد تكون أثرت على قرار والاس رفض الولايات المتحدة تأييده كمرشح لمنصب الأمين العام لحلف الناتو على الرغم من محاولات سوناك بإقناع الرئيس جو بايدن بذلك.

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ويشار كذلك إلى أن والاس لا يزال من أنصار سوناك، وأن قراره غير مرتبط بنهج حزب المحافظين.

وقالت المصادر إنه لن يترشح للانتخابات على الأرجح.

وذكرت "تايمز" من بين المرشحين المحتملين لمنصب وزير الدفاع البريطاني سكرتير الخزانة جون غلين ووزيرة الدولة لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان، ووزير الدولة لشؤون الأمن توم توغندهات.

المصدر: "تايمز"