متحدث: رئيس جنوب إفريقيا على تواصل مباشر مع بوتين بشأن قضية المحكمة الجنائية الدولية

أكدت سلطات جنوب إفريقيا، أن رئيس البلاد سيريل رامافوسا على اتصال مباشر بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث القضية المتعلقة بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس جنوب إفريقيا، بول ماشاتيلي، لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن "الرئيس (رامافوسا) يتحدث مع الرئيس بوتين بشكل مباشر حول قضية المحكمة الجنائية الدولية".

بدوره، أكد ماشاتيلي لموقع "نيوز 24"، أن رامافوسا سيحضر القمة الروسية الإفريقية في وقت لاحق من هذا الشهر، وبالتالي سيواصل الحوار مع الرئيس بوتين.

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وأضاف: "نريد أن نطلعه على التحديات التي نواجهها لأننا طرف في ميثاق روما (الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية)، وليس بوسعنا التخلي عن ذلك".

يذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا تستضيف في أغسطس المقبل قمة زعماء مجموعة "بريكس"، التي تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهمة اياه باختطاف أطفال من أوكرانيا.

وتعتبر جنوب إفريقيا طرفا في المحكمة، ما يلزمها باعتقال بوتين في حال وصوله إلى أراضيها.

المصدر: "فاينانشال تايمز"