لبنان يبحث عن طرق لجذب السياح الروس

بحث وزير السياحة اللبناني وليد نصار، عقب لقاء في بيروت مع السفير الروسي ألكسندر روداكوف، سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة، وعدد من القضايا التي تخص البلدين.

وقال وزير السياحة في مقابلة صحفية: "التقينا بالسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، وبحثنا سبل تطوير التعاون في مجال السياحة بين بلدينا.. اتفقنا على عدد من القضايا من أجل تعزيز التبادل السياحي".

وأكد أن "الاتصالات مستمرة مع روسيا، والعلاقات الأخوية بين بلدينا ثابتة ونسعى لتطويرها".

وفي وصفه لحالة قطاع السياحة اللبناني، أشار الوزير إلى أنه "تغلب على كل الأزمات التي مرت بها البلاد، بما في ذلك الصعوبات الاقتصادية والتوترات السياسية وانعدام الاستقرار"، معترفا بأن "كل ذلك أثر على السياحة، ومع ذلك، فإن نمو الاقتصاد اللبناني، الذي بلغ 2 بالمئة عام 2022، تم توفيره بنسبة 40% على حساب قطاع السياحة على وجه التحديد".

وأشار نصار إلى أن "لبنان لديه كل الإمكانيات لجذب السياح، بما في ذلك المناخ الملائم والتنوع الطبيعي والتراث التاريخي الغني".

وقال: "من المتوقع أن يرتفع عدد الأجانب الذين يزورون لبنان وكذلك العرب واللبنانيون المقيمون في دول أخرى إلى مليوني أجنبي في عام 2023، بينما استقبل مطار بيروت 1.7 مليون العام الماضي".

وأوضح المدير العام لإدارة الطيران المدني اللبناني، فادي الحسن، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" قائلا: "وصل ما بين 17 و 18 ألف شخص إلى مطار بيروت الدولي منذ يونيو من العام الجاري، في حين بدأ تسجيل هذه المعدلات المرتفعة العام الماضي فقط في يوليو".

وبحسب المدير العام، فإن "غالبية المسافرين القادمين إلى البلاد هم لبنانيون مقيمون في الخارج، يليهم مواطنو الدول العربية الأخرى، وفي مقدمتها العراق، والسياح من الدول الأوروبية وروسيا".

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المصدر: نوفوستي