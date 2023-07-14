إصابة 4 عناصر من حرس الحدود الإيراني في انفجار عبوة مفخخة

أفاد مراسل RT بإصابة 4 عناصر من حرس الحدود الإيراني على محور ميرجاوة جنوب شرق البلاد إثر انفجار عبوة مفخخة في المنطقة الحدودية.

وقال مصدر أمني مطلع لوكالة "فارس" في مدينة زاهدان (مركز محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران) أن حالة 3 من الأفراد الأربعة المصابين في الهجوم التفجيري مستقرة، فيما تم نقل الجريح الرابع إلى مستشفى في زاهدان لتلقي العلاج.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وشن مسلحون يوم السبت الفائت هجوما على مركز للشرطة في مدينة زاهدان الإيرانية، أدى إلى مقتل عنصرين في الأمن والجيش خلال الاشتباك مع المهاجمين.

المصدر: RT + فارس