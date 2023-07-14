"قمة الناتو- قمة الموت".. احتجاجات أمام سفارات دول غربية بروسيا ضد تزويد نظام كييف بالأسلحة ـ فيديو

خرج أكثر من 2500 ناشط روسي من منظمتي "حرس روسيا الموحدة الشاب" و"سرية التطوع" في احتجاجات أمام سفارات دول غير صديقة للتعبير عن عدم رضاهم على تزويد حلف "الناتو" نظام كييف بالأسلحة

وقال رئيس "حرس روسيا الموحدة الشاب" أنطون ديميدوف: "ذهبنا اليوم إلى سفارة ليتوانيا وسفارات 10 دول أخرى تنقل أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا. إننا نحتج على نقل مثل هذه الأسلحة لأن المدنيين يتعرضون للهجوم. وباستخدام هذه الأسلحة، تم قصف محطة كاخوفسكايا، وهذا السلاح يصيب ويشوه كبار السن والأطفال".

وأضاف: "نعتبر أن القمة في فيلنيوس هي قمة الموت، لأنها بحثت مسألة تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة جديدة لقتل المدنيين".

المصدر: RT