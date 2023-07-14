قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدرك مخططات كييف بشأن التطهير العرقي في دونباس والقرم، لذلك أحبط كل السيناريوهات بشن ضربة استباقية.

وأوضح ريتر: "كل شيء واضح.. رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي هو من بدأ هذا الصراع والمخططات، وليس روسيا.. فلو أنه نفذ اتفاقيات مينسك، لما حدث شيء.. كما نعلم الآن، بفضل المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، احتاج الغرب إلى هذه الاتفاقيات لكسب الوقت والسماح للناتو بتدريب الجيش الأوكراني".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية كانت "تستعد وتخطط لعمليات هجومية مع استخدام القوة، وارتكاب مذبحة دموية والتطهير العرقي في دونباس وشبه جزيرة القرم، لسنوات عديدة".

وأكد أن "روسيا إدراكا منها لهذه الخطة، شنت ضربة استباقية في الوقت المناسب، لمنع التطهير العرقي، وهذه عملية دفاعية لا غبار عليها". موضحا أنه "لا يتعين على أي دولة أن تجلس وتنتظر حتى تتعرض للهجوم".

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المصدر: نوفوستي