"عجوز يتعثر كلما صعد الدرج!".. ترامب يشن هجوما جديدا على بايدن ويوجه له اتهامات خطيرة

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن خلفه في البيت الأبيض، جو بايدن، يدفع بالولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة عبر إرسال قوات أمريكية إلى أوروبا.

وأشار ترامب إلى أن قرار بايدن استخدام قوات الاحتياط الأمريكية من أجل دعم الجناح الشرقي لحلف الناتو، يدفع بالولايات المتحدة إلى حافة حرب عالمية ثالثة.

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وشدّد ترامب على أن بايدن "لا يمكنه حتى صعود الدرج على متن طائرة الرئاسة الأمريكية من دون أن يتعثر"، مبينا أن آخر شيء يتوجب على إدارة بايدن "غير الكفؤة" أن تفعله، هو دفع البلاد إلى حرب عالمية ثالثة.

وعبّر ترامب عن اعتقاده بأن "التصعيد المتهور" للنزاع في أوكرانيا يدفع بالجيش الأمريكي إلى كارثة.

يذكر أن بايدن صرّح سابقا، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، بأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو خلال سريان الأعمال العدائية التي تدور على أراضيها مع روسيا سيعني شرارة اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

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وبتاريخ 11 يوليو الجاري، أكد ترامب معارضته لنقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، موضحا أن نقص الذخيرة التقليدية في الولايات المتحدة "يؤكد الحاجة لوقف فوري للتصعيد".

وقال ترامب: "لا ينبغي أن يدفعنا جو بايدن إلى الاقتراب أكثر فأكثر من الحرب العالمية الثالثة، من خلال توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا، بل يجب أن يحاول إيقاف الصراع وإنهاء الموت والدمار الرهيبين اللذين تسببت فيهما الإدارة الحالية عديمة الكفاءة".

المصدر: Gazeta.ru