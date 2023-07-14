صحيفة أوكرانية: كييف تبحث عن خيارات أخرى لتصدير الحبوب في حال فشل تمديد صفقة البحر الأسود

أفادت صحيفة "سترانا" بأن الحكومة الأوكرانية لا تستبعد عدم تمديد صفقة الحبوب بعد 17 يوليو، في هذه الحالة، يتم العمل على خيارات أخرى لتصدير المنتجات الزراعية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر في الحكومة الأوكرانية: "في المرة الماضية استجاب الجانب الروسي لطلب أردوغان بعدم إيقاف الممر قبل الانتخابات في تركيا، والآن انتهت الانتخابات. رغم أنه من المرجح تمديد الصفقة، إلا أننا نستعد للعمل في حال انسحبت روسيا من الاتفاقية".

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وأشارت إلى أنه إذا لم يتم تمديد صفقة الحبوب، فمن المخطط تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل رئيسي عبر موانئ الدانوب، ومينائي غدانسك وغدينيا البولندية، وميناء كونستانتا الروماني.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أن روسيا لم تعلن شيئا حول تمديد صفقة الحبوب.

المصدر: نوفوستي