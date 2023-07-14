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بعد انتقاداته الشديدة لـ"الناتو"... حلفاء زيلينسكي الغربيون يوجهون له تحذيرا عاجلا

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بعد انتقاداته الشديدة لـ
Globallookpress Ukraine Presidency/Ukraine Presi
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أفادت شبكة "سي إن بي سي" بأن حلفاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الغربيين حذروه من أنه تمادى كثيرا في انتقاده لحلف "الناتو".

وقالت الشبكة إن "أحد كبار الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماعات صرح بأن زيلينسكي "تمادى" خلال القمة، ولذا ضغطت الولايات المتحدة ودول أخرى عليه لإبداء مزيد من الامتنان".

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وقال المسؤول إن واشنطن بعثت برسالة واضحة للغاية إلى زيلينسكي مفادها أنه تمادى في انتقاد "الناتو" لرفضه قبول انضمام أوكرانيا إليه.

يذكر أنه خلال قمة "الناتو" الأخيرة التي عقدت قبل أيام في فيلنيوس، أصيب زيلينسكي بخيبة أمل بسبب عدم تقديم إطار زمني لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، ووصف الحلف بأنه "ضعيف".

المصدر: نوفوستي

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