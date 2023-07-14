بوريل يعلق على رد لافروف "القوي" عليه بعد دعوته روسيا وقف العملية العسكرية الخاصة

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رد بقسوة بعد دعوته في منتدى "آسيان" لسحب القوات الروسية من أوكرانيا.

وقال بوريل للصحفيين في منتدى "آسيان": "لافروف أجابني بقسوة شديدة وشرح وجهة نظره قائلا إن هذا كله "مؤامرة من الغرب""، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

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وأضاف أنه أبلغ لافروف بأسباب دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ودعا روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه "السبيل الوحيد لوقف النزاع".

وتنعقد قمة شرق آسيا ومنتدى آسيان الإقليمي للأمن في الفترة من 13 إلى 14 يوليو، ولافروف يمثل روسيا فيها .

المصدر: نوفوستي