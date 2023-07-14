صربيا تعلق صادرات الأسلحة بعد فرض عقوبات أمريكية على رئيس جهاز الاستخبارات

أعلن وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش، أن حكومة بلاده اتخذت قرارا بحظر تصدير الأسلحة لمدة 30 يوما من أجل تلبية احتياجات الجيش الصربي وتعزيز جهوزيته.

وجاء قرار حكومة صربيا، اليوم الجمعة، بعد أيام فقط من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس الاستخبارات الصربي بسبب تورطه المزعوم في أنشطة إجرامية منها شحنة أسلحة غير شرعية.

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وقال الوزير الصربي إن الحكومة اتخذت القرار لتلبية احتياجات الجيش الصربي وتعزيز جهوزيته.

وأضاف أن ذلك "لا يعني أن صربيا ستذهب إلى الحرب أو تدعو للحرب، وإنما تحسبا إلى المخاطر الأمنية والتحديات كافة".

وفي نهاية مايو الماضي، قال الوزير فوسيفيتش إن التوترات في كوسوفو بلغت ذروتها وقد تتحول إلى نزاع مسلّح، مضيفا أن وحدات الجيش الصربي تواصل تمركزها في اتجاه الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.

كما نفى الوزير فوسيفيتش نهاية أبريل الماضي التقارير المتعلقة بإمداد أوكرانيا بالسلاح، ووصفها بـ"الكذب".

في الوقت نفسه، اعترف الوزير أن بعض الأسلحة من صربيا يمكن أن ينتهي بها المطاف في أوكرانيا، ولكن، حسب قوله، ليس بإرادة بلغراد.

المصدر: أ ب + نوفوستي