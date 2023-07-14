اضطرابات في مطار غاتويك بلندن بعد إضراب الموظفين

يواجه مئات الآلاف من البريطانيين الذين يعتزمون السفر لقضاء عطلات الصيف اضطرابا محتملا في خطط سفرهم، بعد أن أيد نحو ألف من عمال مطار غاتويك بلندن دعوة للإضراب.

وقال اتحاد عمال "يونايت" اليوم الجمعة إن أعضاءه، بما في ذلك عمال الحقائب وموظفو تسجيل الوصول، الذين يعملون لدى أربع شركات خاصة، سيعلنون الإضراب عن العمل لمدة أربعة أيام اعتبارا من 28 يوليو الجاري، ومرة ثانية لمدة أربعة أيام أخرى اعتبارا من الرابع من أغسطس المقبل.

وأضاف الاتحاد أن هذا الإجراء سيؤدي "حتما" إلى تعطيل رحلات جوية في ذروة موسم العطلة الصيفية بعد انتهاء العام الدراسي.

وتضم قائمة شركات الطيران المتضررة كلا من الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" و"إيزي جيت" و"رايان إير" و"تي يو آ" و"ويست جيت" و"ويز اير".

مطار غاتويك الذي يقع جنوب العاصمة البريطانية مباشرة، هو ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما بعد مطار هيثرو الدولي، مع تركيز خاص خلال فصل فترة الصيف على المنتجعات الشاطئية في أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب شركة بيانات الطيران "سيريوم" فإن 4410 رحلات جوية من المقرر أن تغادر من مطار غاتويك خلال جميع أيام الإضراب، أي ما يزيد على 840 ألف مقعد سفر.

وقالت شارون غراهام، أمين عام اتحاد "يونايت" إنه "كجزء من تركيز يونايت الثابت على الوظائف والأجور وظروف أعضائها، وضع الاتحاد حدودا، وهو ملتزم بالقضاء على آفة الأجور المنخفضة في المطار".

شهدت بريطانيا عددا من الإضرابات خلال الأشهر القليلة الماضية حيث يحاول العمال في مختلف القطاعات الحصول على زيادات في الأجور تواكب التضخم على الأقل.

المصدر: AP