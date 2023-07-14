عسكريون أوكرانيون عن الهجوم المضاد: آلياتنا باتت "توابيت متنقلة"

أفاد موقع "Strana.ua"، بأن العسكريين الأوكرانيين يعترفون بشكل علني، بأن جيشهم تكبد ويتكبد خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، وبأن آلياتهم تحولت إلى "توابيت متنقلة".

وجاء في المقالة: "أوكرانيا لا تنشر رسميا أية أرقام عن الخسائر ولا تعلق عليها، لكن في الأحاديث الخاصة يعترف العسكريون الأوكرانيون بأنها كبيرة".

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ونقلت المقالة عن ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الأوكراني يستخدم في ساحات القتال، استراتيجية يمكن مقارنتها بتلك التي كانت تستخدم في المعارك التي دارت قبل مائة عام: يضطر الأوكرانيون للهجوم بالمشاة، ويتكبدون خسائر فادحة، لأن الأسلحة الروسية الحديثة لا تسمح لهم بتنفيذ عمليات الاقتحام وهم على متن المعدات والمركبات.

وقال الضابط: "في الوقت الحالي، أصبحت وسائل الدفاع أقوى من وسائل الهجوم. هناك عدد ضخم من الأسلحة عالية الدقة. وبسبب القذائف الصاروخية المضادة للدبابات وكذلك الدرونات الجوية، تحولت الآليات المدرعة إلى توابيت متنقلة. يتم اكتشافها وتدميرها قبل اقترابها من الخطوط الدفاعية".

المصدر: نوفوستي