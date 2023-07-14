بيسكوف يعلق على كلام شولتس عن "رحلة في جبال الألب" مع بوتين

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على كلام المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن رفضه "رحلة مع بوتين في جبال الألب"، بالقول إن الرئيس الروسي لا يقضي أيام راحته إلا في بلاده.

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وفي وقت سابق، قال شولتس إنه لن يأخذ بوتين معه في رحلة سياحية في جبال الألب، مضيفا أنه قد يصطحب معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

ورد على سوال صحفي "ماذا سيحدث إذا ذهب بوتين في رحلة سياحية مع شولتس"، قال بيسكوف:

"لا أعلم ما الذي سيحدث. أنتم تعرفون أين يذهب بوتين في رحلات سياحية، وأين يقضي أيام راحته - بالتأكيد ليس في جبال الألب، وإنما داخل بلدنا".

المصدر: "نوفوستي"