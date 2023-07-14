 
مباشر

الحكومة البريطانية تتمكن من الحصول على الرمز السري الخاص بهاتف جونسون

أخبار العالم

الحكومة البريطانية تتمكن من الحصول على الرمز السري الخاص بهاتف جونسون
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vony

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، إنه تم الحصول على الرمز السري الخاص بهاتف جونسون القديم، وإنه قد يحتوي على رسائل حول عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا.

وكانت لجنة التحقيق قد طلبت الحصول على المعلومات الموجودة على الهاتف بحلول يوم الاثنين الماضي الساعة الرابعة مساء، إلا أنه لم يتم تسليم الهاتف والمعلومات في الموعد المحدد بسبب "تعقيدات في عملية فتحه".

وحسب المعلومات فإن جونسون نسي الرمز المستخدم لإلغاء قفل جهاز iPhone الخاص به والذي توقف عن استخدامه في مايو 2021 بعد أن تبين أن رقم هاتفه المحمول كان موجودا على شبكة الإنترنت لمدة 15 عاما.

ونفى مصدر مقرب من جونسون أن يكون رئيس الوزراء الأسبق نسي الرمز السري الخاص به، "هو فقط ليس واثقا مئة بالمئة من تذكره بشكل صحيح"، مؤكدا أن "الحكومة تمكنت من الحصول على رمز التعريف".

ورفض مكتب مجلس الوزراء التعليق على ما إذا كان قد تم الحصول على رمز المرو، قائلا فقط إن العمل لمساعدة جونسون على استعادة الرسائل مستمر.

المصدر: "الإندبندنت"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا