صيحات استهجان بوجه ماكرون في يوم الباستيل.. ومودي الحاضر الأبرز (فيديو)

احتفلت فرنسا اليوم الجمعة بعيدها الوطني الموافق لـ14 يوليو، حيث كان رئيس الوزراء الهندي ضيف الشرف بالعرض العسكري التقليدي الذي ينظم بهذه المناسبة في باريس.

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وجاءت احتفالات هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في نهاية يونيو إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري.

وشملت الاحتفالات هذه السنة 6500 مشارك بينهم 5100 سيرا على الأقدام.

وشارك في العرض أكثر من 60 طائرة بينها طائرات أجنبية و28 هليكوبتر و157 آلية و62 دراجة نارية برفقة 200 حصان من الحرس الجمهوري في الشانزليزيه.

وافتتح العرض 240 عنصرا من القوات المسلحة الهندية وشمل العرض الجوي ثلاث طائرات رافال هندية كما أعلن قصر الإليزيه.

وشاركت كذلك ست كليات عسكرية أفريقية شريكة (بنين والكونغو-برازافيل والغابون ومدغشقر وساحل العاجل والسنغال) كما شارك في العرض قدامى المعاهد العسكرية الفرنسية.

واستغل مناهضو سياسة ماكرون من منتسبي "السترات الصفراء" المناسبة، لإطلاق صيحات الاستهجان بينما كان ماكرون يعتلي سيارته خلال العرض العسكري في شارع الشانزليزيه في موكب يوم الباستيل.

ومن المقرر أن يقام عرض ألعاب نارية انطلاقا من برج إيفل في العاصمة مساء حسب ما جرت العادة. كما تقام كذلك حفلة موسيقية سمفونية في حديقة شان دو مارس تحييها أوركسترا فرنسا الوطنية وتتمحور على موضوع الأخوة.

المصدر: وكالات