WP: واشنطن أرادت شطب كلمة "دعوة" من بيان قمة الناتو

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن الجانب الأمريكي نظر بإمكانية حذف كلمة "دعوة" كييف إلى الناتو، من نص بيان قمة الحلف لأن فلاديمير زيلينسكي أبدى امتعاضه من عدم تحديد تاريخ لذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها أمس الخميس، أن أعضاء الوفد الأمريكي بحثوا عن طرق لجعل الوثيقة أكثر غموضا بحيث تكون أقل ملاءمة لانضمام أوكرانيا السريع إلى الناتو.

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وقال دبلوماسي شارك في المحادثات لم يتم ذكر اسمه: "أراد البعض إزالة الإشارة إلى كلمة - دعوة".

وكما لاحظ مصدر آخر، لم يكن كل ممثلي الولايات المتحدة في فيلنيوس يرغبون في استبعاد كلمة "دعوة". وتم التوصل إلى تفاهم أن التعديلات ستبطئ نشر الوثيقة، "في النهاية، توصل الذين كان يهمهم رد فعل أوكرانيا كثيرا إلى استنتاج أنه سيكون من الأفضل التمسك بالنص [الأصلي]".

وأكدت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا إلى التمسك بالنص الأصلي الأول، ونال في ذلك دعم وتأييد دول أوروبا الوسطى ودول البلطيق.

المصدر: تاس