"إضراب الطيارين ينذر بخطر الحرب".. وزير إسرائيلي يخشى ردة فعل نصرالله

اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إعلان الطيارين الإسرائيليين رفض الخدمة، احتجاجا على قانون "الإصلاح القضائي"، يشجع أمين عام حزب الله حسن نصرالله على مهاجمة إسرائيل.

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وفي تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" كتب كاتس: "الطيارون الذين يعلنون رفض الخدمة في الجيش بسبب معارضة التشريعات القانونية يشجعون نصرالله على الاعتقاد أنه في حال هاجم إسرائيل، فلن تكون عندها القدرة على توجيه ضربة وقائية أو ضربة لتحييد مصادر إطلاق الصواريخ. هذا أمر خطير ويزيد خطر الحرب".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن نحو 500 طيار احتياط في الجيش ينوون "تعليق أنشطتهم"، رفضا لخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.

وعلق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال جلسة مغلقة على الإضراب، معتبرا أنه "يمكن للبلاد أن تتدبر أمورها بدون بضعة أسراب (من الطائرات)، لكن ليس من دون حكومة"، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، بقراءة أولية، على قانون "الحد من المعقولية"، وهو جزء من مشروع الإصلاحات القضائية الذي تقدمت به حكومة نتنياهو والذي تصفه المعارضة بالأداة لتقويض صلاحيات وقدرات المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بمراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.

المصدر: واينت