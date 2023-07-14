رئيس إندونيسيا: آسيان لا يجوز أن تمثل مصالح دولة واحدة فقط

قال رئيس إندونيسيا جوكو فيدودو، إن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لا يجوز أن تمثل حصرا مصالح أي دولة منفردة مهما كانت.

وأضاف فيدودو، في كلمة أمام وزراء خارجية دول آسيان والمشاركين الآخرين في اجتماعات جاكرتا: "لا يجوز تواجد متنافسين في آسيان، وهي لا يمكن أن تكون ممثلا معتمدا لأي دولة، ويجب احترام القانون الدولي والالتزام به باستمرار. ونحن في آسيان نسعى جاهدين لتعزيز الوحدة والثبات من أجل حماية السلام والاستقرار في المنطقة".

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واستشهد فيدودو بمثل إندونيسي يقول "الانتصار بدون تصفيق". وأوضح "هذا يعني أنه يمكننا الفوز دون إذلال الآخرين ودون لوم الآخرين".

ويشار إلى أن إندونيسيا، التي تترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2023، تستضيف أسبوع فعاليات آسيان هذا الأسبوع. وفي 11 يوليو، تم افتتاح اجتماع لمدة أربعة أيام لوزراء خارجية الرابطة في جاكرتا.

في الفترة من 13 إلى 14 يوليو، تنعقد قمة شرق آسيا ومنتدى آسيان الإقليمي للأمن، ويمثل روسيا فيها وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن جهود لافروف في هذه الاجتماعات ستتركز على تعزيز المصالح الروسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والحفاظ على بنية إقليمية متوازنة ومتساوية وحديثة للعلاقات بين الدول.

تأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 1967، وهي توحد في صفوفها 10 دول: بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا، ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين.

المصدر: تاس