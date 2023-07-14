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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /14.07.2023/

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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /14.07.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية.

الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجوم أوكرانية جديدة ومقتل 670 جنديا للعدو

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