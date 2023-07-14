مصادر تكشف عن حالتي العثور على الماريجوانا في البيت الأبيض

نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مصادرها أن الخدمة السرية عثرت على الماريجوانا في البيت الأبيض مرتين على الأقل في عام 2022.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن اجتماعا مغلقا عقد في الكونغرس للتحقيق في العثور على الكوكايين في البيت الأبيض في أوائل يونيو الماضي.

وأكد مصدر في الخدمة السرية الأمريكية للقناة إن هذه ليست الحالة الأولى للعثور على المخدرات في البيت الأبيض، حيث تم العثور على الماريجوانا مرتين، في يوليو وسبتمبر من العام الماضي.

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وأشار المصدر إلى أنه لم يتم اعتقال أحد، إذ أن كمية الماريجوانا التي تم العثور عليها، لم تكن كافية لتوجيه اتهامات فدرالية.

وتجدر الإشارة إلى أن تخزين ما لا يقل عن أوقيتين (56 غم) من الماريجوانا لا يمثل جريمة في واشنطن، ولكن يحظر تخزينه داخل مبان تعتبر ملكا فدراليا.

المصدر: "فوكس نيوز"