الأمم المتحدة تحث كوريا الشمالية على ضمان سلامة مواقعها النووية

دعت الأمم المتحدة كوريا الشمالية أن تضمن مستوى عاليا لسلامة مواقعها النووية.

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، خالد الخياري، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إنه "بينما ننتظر إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتأكد، من المهم للغاية أن تحافظ كوريا الشمالية على أعلى مستوى ممكن من السلامة في مواقعها النووية".

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وتعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي على خلفية إجراء كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "هواسونغ 18" يوم الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أنها تعتبر التجربة الرابعة لصاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي