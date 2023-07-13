بعد رفضه استقبال نتنياهو إلا بشروط.. بايدن يدعو الرئيس الإسرائيلي لزيارة الولايات المتحدة

قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستضيف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، في البيت الأبيض يوم الثلاثاء القادم، متجاهلا دعوة نتنياهو للبيت الأبيض

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان أن "بايدن سيؤكد على أهمية قيمنا الديمقراطية المشتركة، وسيناقش سبل دعم تدابير عادلة للحرية، والازدهار، والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

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ومن المقرر أن يلقي هرتصوغ كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس الأمريكي خلال زيارته لواشنطن.

وتأتي رحلته بعد فترة من العنف المتزايد في الضفة الغربية، حيث طالت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية انتقادات من إدارة بايدن بسبب استئناف بناء المستوطنات.

ولم يتم استقبال نتنياهو بعد في البيت الأبيض على الرغم من فوزه بولاية سادسة وهو شيء غير مسبوق في إسرائيل.

ورفض بايدن خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" يوم الأحد، الإفصاح عما إذا كان سيتم توجيه الدعوة لنتنياهو.

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وقال بايدن في المقابلة "أعتقد أن نتنياهو يحاول حل مشاكله الحالية من منظور ائتلافه، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو واحدة من الحكومات التي تضم أكبر عدد من الأعضاء المتطرفين.

وبعد تصريحات بايدن، الأحد، تساءل وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير على تويتر "ما هو بالضبط الشيء المتطرف في حالتي؟".

وأضاف "على الرئيس بايدن أن يدرك أننا لم نعد نجمة على العلم الأمريكي".

المصدر: وكالات