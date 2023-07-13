لأول مرة.. الولايات المتحدة تبيح بيع حبوب منع الحمل بلا وصفة طبية

سمحت الولايات المتحدة الخميس ببيع حبوب لمنع الحمل بدون وصفة طبية للمرة الأولى في البلاد على أمل تسهيل الحصول عليها بشكل واسع النطاق.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن حبوب منع الحمل Opill ستكون متوافرة في الصيدليات ومتاجر الأحياء والسوبرماركت وكذلك عبر المبيعات الإلكترونية.

وتجيز عدة دول أساسا بيع حبوب منع الحمل بدون وصفة طبية لكن في الولايات المتحدة فإن هذا الإجراء يأتي فيما يتعارض مع الحق بالإجهاض لحملات جديدة من المحافظين وبات محظورا الآن في عدة ولايات.

وقالت وكالة الأدوية في بيان "إن هذا القرار يفترض أن يحد من العوائق التي تحول دون الوصول إلى وسيلة منع الحمل هذه عبر السماح بالحصول عليها بدون الاضطرار لعيادة طبيب.

وقالت باتريسيا كافازوني المسؤولة في إدارة الغذاء والدواء إنه "إذا تم استخدامها وفقا للإرشادات فإن وسائل منع الحمل اليومية عن طريق الفم آمنة وأكثر فاعلية في منع الحمل غير المرغوب فيه من وسائل منع الحمل المتاحة حاليا التي لا تستلزم وصفة طبية".

وهذه الحبوب التي تصنعها شركة الأدوية HRA Pharma التي استحوذت عليها Perrigo في الآونة الأخيرة، سبق أن نالت ترخيصا في الولايات المتحدة مع وصفة طبية قبل عدة سنوات.

المصدر: أ ف ب