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بايدن: الأعمال القتالية في أوكرانيا لن تستمر سنوات لسببين

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بايدن: الأعمال القتالية في أوكرانيا لن تستمر سنوات لسببين
Globallookpress White House
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنلندي، سولي نينيستو، أن الأعمال القتالية في أوكرانيا لن تستمر سنوات لسببين.

وقال بايدن: "لا أعتقد أن الحرب يمكن أن تستمر سنوات لسببين. أولا، لا أعتقد أن روسيا تستطيع شن حرب إلى الأبد، نظرا لمواردها وقدراتها".

وحول السبب الثاني، قال بايدن إنه ستكون هناك ظروف يقرر فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استمرار هذا النزاع "ليس في مصلحة روسيا، اقتصاديا أو سياسيا أو غير ذلك".

المصدر: RT

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