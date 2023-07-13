 
مباشر

بوتين: لا نمانع مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا ولها حق ضمان أمنها دون المساس بأمن دولة أخرى

أخبار العالم

بوتين: لا نمانع مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا ولها حق ضمان أمنها دون المساس بأمن دولة أخرى
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voha

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تعارض مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وبيّن الرئيس الروسي أن أوكرانيا تمتلك الحق في ضمان أمنها، مشيرا إلى أنه في المقابل لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بأمن الدول الأخرى.

إقرأ المزيد
بوتين: عضوية أوكرانيا في
بوتين: عضوية أوكرانيا في "الناتو" تشكل تهديدا لأمن روسيا

ولفت بوتين خلال برنامج "موسكو الكرملين وبوتين" على قناة "روسيا 24"، إلى أنّه بخصوص مسألة الأمن "قلنا مرات عديدة إن أي دولة لها الحق في ضمان أمنها".

وأضاف: "بالطبع لها الحق في اختيار طريقة تحقيق هذا الهدف الذي تعتبره الأصح لنفسها. ولكن لا يوجد في هذه الحالة سوى قيد واحد.. وهو مرتبط بحقيقة أنه أثناء تحقيق أمن دولة ما، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب تهديد دولة أخرى".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)