أكدت الممثلة الأمريكية، روزان بار، في البرنامج البريطاني Piers Morgan’s Uncensored، أن النازية متفشية في أوكرانيا، وهو الأمر الذي فاجأ مقدم البرنامج بيرس مورغان.

وسألت بار مقدم البرنامج: "لا أعرف ما إذا كنت تعلم أن أوكرانيا مليئة بالنازيين. ألم تر أن جنودهم يعلقون شارات نازية؟".

وقال مورغان ردا على ذلك إن زيلينسكي نفسه يهوديا، وبالتالي، بحكم التعريف، لا يمكن أن يكون نازيا.

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وردت بار بالقول إن الأشخاص من نفس الدين غير مطالبين بالتفكير والتصرف بنفس الطريقة.

ودعت الجميع إلى تغيير رأيهم والتوقف عن الاستماع إلى الأكاذيب التي تعرض على الناس على مدار الساعة.

وأضافت: "أنا مستعدة للإصابة بالجنون مما يقولونه عن أوكرانيا في وسائل الإعلام. أيها الناس، استيقظوا!".

وبعد هذه التصريحات، حاول مضيف البرنامج تغيير النقاش، مشيرا إلى أن لكل شخص رأيه في الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي